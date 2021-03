COVID, Il Governo rifà i calcoli: Toscana rossa

Contrordine, la Toscana non è più arancione. Non schiva il rosso per pochi contagi, per pochi contagi in più è nella zona rossa. Almeno secondo quanto anticipa La Repubblica spiegando: "Cosa è successo? Un problema nei conteggi. La cabina di regia dell'istituto di sanità si è riunita di nuovo questo pomeriggio dopo che la Toscana ha inviato nuovi dati riguardo al numero di casi della setttimana tra venerdì 19 e ieri, 25 marzo. Circa 102 nuovi positivi rilevati a Prato non devono essere conteggiati nei numeri di oggi ma in quelli di ieri. E sono quelli che hanno fatto cambiare il colore e lo scenario. In questo modo la Toscana supera i 250 casi settimanali per 100mila abitanti e quindi diventa zona rossa. Adesso si aspetta l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che ufficializzerà l'ingresso in area rossa della Toscana."