Costacurta punta sulla Fiorentina: "In Conference League è tra le favorite"
Alessandro Costacurta, ex giocatore e attuale opinionista di Sky Sport, in un'intervista a Sportweek ha fatto un punto sulla stagione delle italiane nelle coppe europee, parlando quindi anche della Fiorentina e del possibile cammino in Conference League.
Come vede Bologna e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference?
"L'Europa League è difficile e secondo me la Roma punterà a tornare in Champions più dal campionato che dall'Europa. Il Bologna è una sorpresa continua e spero che continui a esserlo, anche se non la vedo tra le candidate al successo. In Conference, invece, la Fiorentina è tra le favorite"
