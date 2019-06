COSENZA, C'è l'accordo per Trovato. Ma su Baez...

Come riporta il sito IamCalcio.it, la Fiorentina ha dato la disponibilità per il ritorno di Mattia Trovato in Calabria alla corte di Piero Braglia. I toscani, però, dopo due prestiti consecutivi, vorrebbero che la società rossoblu, questa volta, acquistasse a titolo definitivo il cartellino del centrocampista siciliano. L'operazione potrebbe andare a buon fine. Si riapre anche uno spiraglio per poter riavere dalla Fiorentina l'uruguagio Jaime Baez. L'esterno d'attacco sembrava destinato ad un ritorno in patria al Penarol ma i dirigenti uruguayani non sembrano molto convinti dell'acquisto del calciatore. Sul classe 1995, tuttavia, c'è anche l'interesse della Dinamo Bucarest: alla fine la soluzione potrebbe essere l'acquisto di Trovato a titolo definitivo e il rinnovo del prestito di Baez.