Corvino su Fiorentina-Napoli: "Non la perderò, ho un bel rapporto con Pioli"

Il responsabile dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, è intervenuto quest’oggi a Kiss Kiss Napoli: "Dorgu è stato vicino al Napoli, prima del Manchester United abbiamo avuto vari abboccamenti con qualche club poi i Red Devils ci hanno messo davanti alla scelta migliore con un’offerta importante".

Come vede Fiorentina-Napoli?

"Non la perderò, poi sono due allenatori che conosco. Con Conte siamo molto amici ormai da tanto tempo, anche con Pioli ho un bel rapporto. Sarà anche la loro partita, sono due grandi allenatori che hanno vinto scudetti. Speriamo sia una bella partita e che vinca il calcio”.