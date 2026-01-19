Coppola, il Brighton apre al prestito secco. Viola e altri club sono alla finestra

Il Brighton apre al prestito secco di Diego Coppola. È questa la novità riguardo al difensore italiano, come riporta Tuttomercatoweb.com, cercato da diverse squadre di Serie A in questo mercato di gennaio. I Seagulls - spiega TMW -, complice il poco utilizzo del giocatore in Premier League, sono disposti a lasciarlo andare anche solo fino a fine stagione e in questo modo danno più possibilità ai potenziali acquirenti di fiutare l'affare. All'ex Verona sono interessate varie società, tra cui la Fiorentina, alla ricerca di un centrale da aggiungere al mazzo.

Occhio però anche al Milan, che vede in Coppola un'idea low cost da tenere in considerazione. Sul classe 2003 sono state segnalate poi anche squadre come il Torino e pure l'Hellas Verona, che lo riaccoglierebbe così dopo pochi mesi dall'addio.