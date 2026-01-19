Verona più propositivo, ma la Cremonese resiste: è solo 0-0 allo Zini

Si è concluso con uno scialbo 0-0 il match tra Cremonese e Hellas Verona, con i padroni di casa capaci di resistere all’assalto dei gialloblù nonostante una prova complessivamente migliore degli scaligeri. L’Hellas, in piena emergenza, ha mostrato più iniziativa e pericolosità, specialmente nella ripresa, mettendo più volte alla prova il portiere Audero, autore di interventi decisivi per mantenere inviolata la porta dei lombardi.

Nel primo tempo la gara era stata equilibrata, ma nella seconda frazione il Verona ha spinto con maggior continuità, senza però riuscire a sbloccare il risultato nonostante diverse occasioni. La Cremonese, pur soffrendo, porta a casa un punto importante grazie alla solidità difensiva e alla prestazione del suo estremo difensore. Il pareggio mantiene l’equilibrio tra le due compagini e lascia l’Hellas ancora alla ricerca di punti in classifica, a pari punti col Pisa e a -3 dalla Fiorentina.