La Fiorentina conferma: lunedì prossimo la messa in suffragio di Commisso al Duomo

Come già anticipato, con una nota ufficiale diramata in questi minuti, la Fiorentina conferma che la messa in memoria di Rocco Commisso a Firenze si svolgerà lunedì prossimo, 26 gennaio, alle ore 18 presso il Duomo. Questa la nota del club viola:

"La Famiglia Commisso e la Fiorentina informano che lunedì 26 gennaio alle ore 18:00 verrà celebrata, presso il Duomo di Firenze, Cattedrale di Santa Maria del Fiore, in Piazza del Duomo, una Santa Messa in suffragio del Presidente Rocco Commisso. Sarà questa l’occasione per tutti i tifosi viola e per tutti i cittadini di essere vicini alla famiglia Commisso in questo momento di dolore e sofferenza e di rendere omaggio alla memoria di un uomo che si è così profondamente legato alla città di Firenze ed ai colori viola e la cui memoria rimarrà, per sempre, legata alla Fiorentina ad a Firenze. Ulteriori dettagli logistici ed informazioni di servizio verranno forniti in seguito".