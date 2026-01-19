Social

Fiorentina subito in campo dopo il Bologna: le immagini della seduta di oggi

© foto di Federico De Luca
Oggi alle 18:48News
di Redazione FV

La Fiorentina torna subito in campo, dopo la vittoria sul campo del Bologna. All'indomani del 2-1 ai danni dei rossoblu al Dall'Ara, la squadra di Vanoli ha svolto una seduta di scarico: mattinata di lavoro, dunque, al Viola Park, per De Gea e compagni che hanno fatto un allenamento di ripristino prima di staccare il martedì, con la giornata di domani che sarà di riposo.

Ecco alcune immagini pubblicate sui social dalla Fiorentina: