Giulini celebra Commisso: "Grande uomo. Il Viola Park è il cs più bello d'Europa"

Intervenuto al programma "La politica del pallone" su Rai GR Parlamento, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, tra le altre dichiarazioni ha rivolto un pensiero anche alla Fiorentina e in particolare alla scomparsa di Rocco Commisso, presidente viola andatosene nelle scorse ore all'età di 76 anni: "Commisso un grande uomo e il Viola park è il centro sportivo più bello d'Europa. Un abbraccio alla famiglia e al popolo viola, con la Fiorentina siamo vicini anche per il ricordo di Davide Astori".