Occhi allo Zini per la Fiorentina: Cremonese-Verona, le formazioni ufficiali
La 21a giornata di campionato si conclude oggi, con gli ultimi due match in programma tra il pomeriggio e la sera. Il primo è Cremonese-Verona, previsto per le 18:30 allo Zini. Gara da seguire attentamente per la Fiorentina, viste le avversarie nella lotta salvezza. Di seguito le formazioni ufficiali:
CREMONESE (3-5-2): Audero; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Grassi, Vandeputte, Terracciano; Vardy, Bonazzoli
A disposizione: Silvestri, Nava, Zerbin, Johnsen, Pemi, Collocolo, Vazquez, Mussolini, Faye, Lordkipanidze, Folino. Allenatore: Davide Nicola
HELLAS VERONA (3-4-3): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban, Sarr
A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Serdar, Kastanos, Harroui, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou. Allenatore: Paolo Zanetti
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati