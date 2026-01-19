Lazio-Como chiude la ventunesima giornata: le formazioni ufficiali del match
Si conclude con Lazio-Como la ventunesima giornata di campionato, con lo scontro tra biancocelesti e lariani in programma all'Olimpico alle 20:45. Queste le formazioni ufficiali schierate da Sarri e Fabregas:
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Ratkov, Zaccagni. All. Sarri
COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramón, D.Carlos, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Paz, Baturina, Rodriguez. All. Fabregas
