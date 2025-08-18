Coppa Italia, i risultati di giornata: passano altre quattro. Il quadro completo
Si sono conclusi i trentaduesimi di Coppa Italia con le partite andate in scena nella giornata di oggi che hanno visto Hellas Verona, Spezia, Udinese e Torino raggiungere le altre compagni ai sedicesimi di finale, in cui ancora non entreranno le teste di serie (tra cui la Fiorentina) previste invece per gli ottavi.
L'Hellas ha la meglio del Cerignola dopo che i pugliesi sfiorano l'impresa portando la squadra di Serie A ai calci di rigore per avere la meglio degli avversari. Stesso esito anche per Spezia-Sampdoria, terminata con la vittoria dei bianconeri soltanto ai rigori. Tutto facile invece per l'Udinese che batte 2-0 la Carrarese con le reti di Atta e Iker Bravo. Fatica un po' di più ma vince nei 90 minuti il nuovo Torino di Baroni, grazie ad un gol ad inizio secondo tempo di Vlasic decisivo per battere il Modena. Questo il quadro dei prossimi turni di Coppa, con Como-Sassuolo che decreterà chi incontrerà la Fiorentina agli ottavi di finale:
SEDICESIMI DI FINALE
Frosinone-Cagliari
Parma-Spezia
Hellas Verona-Venezia
Como-Sassuolo
Udinese-Palermo
Milan-Lecce
Torino-Pisa
Empoli-Genoa
I POSSIBILI OTTAVI IN BASE AL RANKING
Parte sinistra:
Bologna-Parma
Lazio-Milan
Juventus-Udinese
Atalanta-Genoa
Parte destra:
Inter-Verona
Roma-Torino
Fiorentina-Como
Napoli-Cagliari
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati