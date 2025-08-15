Coppa Italia: Empoli avanti ai rigori, vincono Sassuolo, Lecce e Genoa
Ferragosto di Coppa Italia con poche sorprese per i trentaduesimi giocati oggi, con Empoli, Sassuolo, Lecce e Genoa qualificati ai sedicesimi.
Empoli-Reggiana 2-1 (dcr) Fatica però l'Empoli con la Reggiana. Gli ospiti infatti vanno in vantaggio con Gondo al 13' ma Ilie pareggia al 65' facendosi perdonare il rigore sbagliato (o meglio parato da Motta) al 22'. Servono dunque i rigori con Fulignati bravo ad opporsi ai primi due avversari mentre Rover spara alto. Per l'Empoli sbaglia solo Carboni che però non condiziona il passaggio del turno a vantaggio degli azzurri di Pagliuca.
Sassuolo-Catanzaro 1-0 Il Sassuolo batte 1-0 il Catanzaro e supera il primo turno di Coppa Italia. Decisivo il gol di Doig al 32'. Gli emiliani approdato ai 16mi di Coppa dove affronteranno la vincente della sfida tra Como e Sudtirol.
Lecce-Juve Stabia 2-0 Krstovic apre su rigore al 27' e Kaba chiude nel recupero per la vittoria per 2-0 del Lecce sulla Juve Stabia nonostante un tempo in 10 per l'espulsione di Banda sul finire del primo parziale. Il Lecce affronterà la vincente tra Milan e Bari.
Genoa-Vicenza 3-0 Il Genoa vince agevolmente sul Vicenza per 3-0 al termine di una gara mai in discussione per i rossoblù. La gara si decide nel finale di primo tempo quando al gol di Valentin Carboni al 40' segue l'autogol del livornese Benassai che porta il Genoa sul 2-0. Stanciu al 55' mette il sigillo e taglia le gambe al Vicenza. Il Genoa ai sedicesimi affronterà l'Empoli
Il programma dei trentaduesimi
Sabato 16 agosto 18:00 Venezia vs Mantova; 18:30 Como vs Südtirol; 20:45 Cagliari vs Virtus Entella; 21:15 Cremonese vs Palermo
Domenica 17 agosto 18:00 Monza vs Frosinone; 18:30 Parma vs Pescara; 20:45 Cesena vs Pisa; 21:15 Milan vs Bari
Lunedì 18 agosto 18:00 Audace Cerignola vs Verona; 18:30 Spezia vs Sampdoria; 20:45 Udinese vs Carrarese; 21:15 Torino vs Modena
