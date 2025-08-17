Coppa Italia, ecco il quadro (quasi al completo) dopo le partite odierne

Si è conclusa una domenica intensa nei trentaduesimi di Coppa Italia. A San Siro, il Milan ha fatto il suo debutto stagionale battendo 2-0 il Bari grazie a Leao (uscito però per problemi al polpaccio) e Pulisic, con Luka Modric protagonista nella ripresa. Vittoria sofferta per il Frosinone, che espugna Monza con un gol di Kvernadze nei minuti di recupero.

Tutto facile per il Parma contro il Pescara: doppietta di Pellegrino e qualificazione in ghiaccio già a metà ripresa. Più complessa la sfida tra Cesena e Pisa, decisa solo ai rigori nei quali, dopo ben sette errori, ha la meglio il Pisa (per 2-1) grazie a M'bala Nzola.

Definiti anche gli accoppiamenti dei sedicesimi: il Milan affronterà il Lecce, mentre il Frosinone se la vedrà col Cagliari. Il Parma incrocerà la vincente di Spezia-Sampdoria, e il Pisa sfiderà una tra Torino e Modena. Il tabellone comincia a delinearsi, con la corsa verso Roma che entra sempre più nel vivo.