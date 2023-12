CONVOCATI, La lista dei 25: Nico e Ikoné ok, torna Quarta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nico c'è! Così come Lucas Quarta che in Coppa Italia era squalificato. Italiano ritrova dunque i suoi argentini per la trasferta di Roma, così come Ikoné fermato dalla febbre mercoledì scorso. Dei baby presente solo Vannucchi. Ecco l'elenco completo dei convocati:

Portieri: Terracciano, Christensen, Vannucchi.

Difensori: Biraghi, Kayode, Milenkovic, Mina, Parisi, N. Pierozzi, Quarta, Ranieri.

Centrocampisti: Arthur, Barak, Maxime Lopez, Infantino, Duncan, Mandragora, Bonaventura.

Attaccanti: Gonzalez, Sottil, Nzola, Kouame, Beltran, Brekalo, Ikone.