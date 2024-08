CONVOCATI, Christensen e Nico out, De Gea presente

Nico Gonzalez, Albert Gudmundsson, Oliver Christensen e Luca Ranieri sono gli assenti nella lista dei convocati per Parma, con la squadra in partenza in questi minuti. Per il difensore c'è la sqaulifica da scontare mentre Gudmundsson deve essere ancora ufficializzato. La sorpresa, ma non più di tanto è l'assenza di Nico, così quella di Christensen evidentemente per motivi di mercato. In lista anche De Gea e Richardson

Ecco l'elenco completo:

Amrabat, Barak, Baroncelli, Beltran, Bianco, Biraghi, Brekalo, Colpani, Comuzzo, Dodo, De Gea, Fortini, Ikoné, Infantino, Kayode, Kean, Kouame, Mandragora, Martinelli, Quarta, Parisi, Pongracic, Richardson, Sottil, Terracciano.