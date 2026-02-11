Kaladze: "La Serie A è cambiata. I top mondiali erano anche alla Fiorentina"

L'ex difensore del Milan Kakha Kaladze è stato intervistato a La Gazzetta dello Sport per parlare della squadra rossonera e della Serie A del passato. In merito a quest'ultimo punto c'è spazio anche per la Fiorentina: "Il calcio italiano è cambiato. Quando arrivai io, la Serie A era il miglior campionato d’Europa e c’erano top mondiali non solo al Milan, all’Inter o alla Juve, ma anche al Parma, alla Fiorentina, alla Lazio o alla Roma. Oggi c’è molta meno qualità a livello tecnico".