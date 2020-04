CONTE, Allentare politica fiscale o è la fine dell'UE

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio italiano, ammonisce parlando ai tedeschi della Bild: "La Germania non ha vantaggi se l'Europa sprofonda nella recessione. Dobbiamo sviluppare gli strumenti fiscali necessari. Non pretendiamo che la Germania e l'Olanda paghino i nostri debiti. Ma vanno allentate le regole di politica fiscale, altrimenti dovremo cancellare l'Europa e ciascuno farà le cose per proprio conto. Gli Eurobond sono necessari perché abbiamo bisogno di potenziare gli strumenti attuali e di strumenti nuovi. Questo e' un problema europeo. Io non devo convincere i tedeschi, i tedeschi devono convincersi da soli. Alla fine non possiamo dire: 'L'operazione e' riuscita, ma il paziente e' morto'. Spero che l'Italia stia uscendo dalla crisi, ma dobbiamo stare attenti che non si crei un contagio di ritorno".