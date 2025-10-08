Conference League, Rapid Vienna-Fiorentina: iniziata la vendita dei biglietti per la sfida del 23 ottobre
La Fiorentina ha annunciato l’inizio della vendita dei biglietti per la gara in trasferta contro il Rapid Vienna, valevole per la seconda gara di UEFA Conference League 2025/26, prevista per domenica 23 ottobre alle ore 18:45.
Questa la comunicazione pubblicata dal club viola attraverso i propri profili ufficiali:
ACF Fiorentina comunica che, dal 08/10/2025 ore 12:00 e fino a lunedì 21/10/25 ore 12:00, saranno disponibili i biglietti dei settori riservati ai tifosi della Fiorentina per la trasferta valevole per la seconda gara di UEFA Conference League 2025/26, in programma al Allianz Stadion Weststadion, Vienna (Austria) , giovedì 23/10/2025 ore 18.45 CEST.
I biglietti per il Settore Ospiti sono acquistabili al costo di € 21.50 (compresa prevendita).
CALENDARIO E MODALITA’ DI VENDITA:
PRIMA FASE - PRELAZIONE ABBONATI SERIE A 2025/26
Dalle ore 12.00 del 08/10/2025 fino alle ore 12.00 del 10/10/2025, fase dedicata ai possessori di abbonamento alla SERIE A 2025/26, con obbligo di inserimento di tessera INVIOLA PREMIUM in corso di validità. Ogni tessera consentirà l’acquisto di un solo biglietto inserendo i dati anagrafici del possessore.
SECONDA FASE - POSSESSORI INVIOLA PREMIUM
Dalle ore 12.01 del 10/10/2025 fino alle ore 12.00 del 21/10/2025, fase dedicata a tutti i possessori di INVIOLA PREMIUM, con obbligo di inserimento di tessera in corso di validità. Ogni tessera consentirà l’acquisto di un solo biglietto inserendo i dati anagrafici del possessore.
INFORMAZIONI IMPORTANTI
- Il sistema genererà una ricevuta di pagamento che NON garantisce, di per sé, l'accesso al Allianz Stadion-Weststadion di Vienna (Austria).
- Per poter accedere allo stadio, bisognerà presentare il biglietto ufficiale, che si riceverà per mail all’indirizzo dell’account MyFiorentina utilizzato per l’acquisto, entro il 22/10/2025, dall’indirizzo e-mail fiorentinapoint@acffiorentina.it.
- Per l’acquisto è necessario essere possessore della InViola Premium Card valida ed inserire in fase di compilazione i propri dati anagrafici come riportati sulla tessera.
- Nuove tessere sottoscritte saranno attive dal giorno successivo all’emissione.
- Eventuali tessere sottoscritte da cittadini nati e/o residenti nella nazione di provenienza della squadra ospitante, non saranno attive per l’acquisto dei biglietti dei settori riservati ai tifosi della Fiorentina.
