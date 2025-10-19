Conference League, alle 17:00 Rapid Vienna-Lask: ultimo impegno prima dei viola
Questo weekend sono tornati i campionati nazionali e dalla prossima settimana ripartiranno anche le coppe europee. La Fiorentina sarà impegnata giovedì pomeriggio alle 18:45 in trasferta contro il Rapid Vienna in un match valido per la seconda giornata della fase a girone unico di Conference League. Come i gigliati, anche i biancoverdi prima della sfida coi viola giocheranno oggi la loro gara nel campionato austriaco.
La formazione viennese affronterà in casa alle 17:00 il Lask in un match valido per la 10° giornata della Bundesliga austriaca. Dopo 9 giornate il Rapid si trova in quarta posizione con 17 punti, tre in meno del Wolfsberger primo. In Conference League invece la formazione di Stoger ha perso la gara inaugurale della prima fase contro il Lech Poznan.
