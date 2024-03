CONFERENCE, Le altre partite in programma stasera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2022

Dopo la Champions, tocca ad Europa League e alla Conference. Nella competizione dei viola diamo un'occhiata a quali sono le altre partite in programma, con il rispettivo risultato della gara di andata.

18:45 - Fenerbahce vs Royale Union SG (3-0)

18:45 - Fiorentina vs M. Haifa (4-3)

18:45 - PAOK vs Din. Zagabria (0-2)

18:45 - Plzen vs Servette (0-0)

21:00 - Aston Villa vs Ajax (0-0)

21:00 - Club Brugge vs Molde (1-2)

21:00 - Lilla vs Sturm Graz (3-0)

21:00 - M. Tel Aviv vs Olympiakos (4-1)