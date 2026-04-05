La Fiorentina espugna Verona, Tuttosport: "Domina l'Hellas, ma segna Fagioli"

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Per Tuttosport, quella di ieri a Verona è stata per la Fiorentina una vittoria sporca, sofferta e per certi versi immeritata, ma dal peso specifico enorme. "Il Verona domina, ma segna Fagioli", titola il quotidiano torinese nelle sue pagine interne, sottolineando la prestazione importante dei gialloblu che però sono usciti sconfitti dal match del Bentegodi. "Nel primo tempo è infatti il Verona a fare la partita: intensità, organizzazione e occasioni a ripetizione mettono in seria difficoltà i viola - aggiunge il giornale piemontese -. Protagonista assoluto è De Gea, decisivo su Bernede, Orban e Oyegoke. La Fiorentina fatica a costruire gioco, con Kean isolato e una manovra lenta e prevedibile.

La ripresa segue lo stesso copione: i gialloblù continuano a spingere, sfiorando il vantaggio con Bowie e mantenendo costantemente il controllo territoriale. Poi l’episodio chiave: Fagioli perde palla e resta a terra, l’arbitro Guida interrompe un’azione promettente del Verona. Alla ripresa, i viola ripartono e lo stesso Fagioli trova il gol con l’aiuto del palo. Una decisione che scatena la rabbia del Bentegodi e che condiziona inevitabilmente il finale di gara. Dove le due squadre faticano a tenere a bada i nervi tesi: espulsi Suslov e Gudmundsson, mentre Fagioli esce tra i fischi", il commento finale.