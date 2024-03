CONFERENCE, Il programma della vigilia di Fiorentina-Maccabi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

>La Fiorentina si prepara ad ospitare il Maccabi Haifa: in una gara delicata soprattutto in termini di ordine pubblico, i ragazzi di Vincenzo Italiano si giocano il pass per gli ottavi di Conference League e, a quarantotto ore dal match di giovedì, ecco come sarà organizzata la viglia: si parte domani alle 11 quando, in casa Fiorentina, ci sarà l'allenamento della viglia (una parte della seduta sarà aperta al pubblico); a seguire, la conferenza stampa di Vincenzo Italiano e di un altro calciatore, sempre al Viola Park per le 14.30; il Maccabi invece si allenerà domani alle 11 in Israele, prima di partire per l'Italia e svolgere la conferenza stampa al Franchi per le 19.45.