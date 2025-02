Condò su Vlahovic: "Non credo rinnoverà e la Juventus dovrà cederlo"

vedi letture

Direttamente dagli studi di Sky prima delle partite di Champions di serata, il giornalista Paolo Condò ha parlato così della stagione di Dusan Vlahovic, ex attaccante della Fiorentina ora alla Juventus: "Non credo che rinnoverà il contratto, e per questo la Juventus sarà costretta a cederlo alla prima offerta interessante pur di non perderlo a parametro zero. In questa stagione ha alternato buone prestazioni ad altre meno brillanti, ma dal punto di vista dell’impegno nulla da dire: dà sempre il massimo e onora la maglia.

È un giocatore intelligente e sa che in questo momento non si può rinunciare a chi segna con continuità. Inoltre, Kolo Muani è solo in prestito, mentre lui è di proprietà del club. Per quanto riguarda il contratto, il suo ingaggio è molto elevato e, al momento, non giustifica pienamente quanto percepito. Questo aspetto potrebbe anche avere un peso all’interno dello spogliatoio".

Le parole di Giuntoli nel pre-partita

Prima della sfida contro il PSV Eindhoven, il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli è stato interpellato sul presente e sul futuro di Kolo Muani, grande protagonista da quando è arrivato in bianconero: "Il ragazzo ha avuto un grande impatto, è contento di stare qui e i rapporti tra i club sono ottimi. Vediamo come andrà a fine stagione".

Percentuale?

"Noi vogliamo tenerlo e lui vuole rimanere: siamo fiduciosi".