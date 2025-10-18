Condo: "La Fiorentina naviga in brutte acque, per questo è un avversario insidioso"

Paolo Condò, noto giornalista, ha parlato sulle pagine del Corriere della Sera dei tanti impegni che oggi devono affrontare i club di calcio e nel commentare appunto il folto calendario si è lasciato andare ad un commento sulla situazione di casa Fiorentina: "L’effetto più 'sociale' di un calendario così strutturato è la scomparsa della pausa natalizia", periodo durante il quale si gioca sempre, "come succede in Premier League e più in generale nello sport professionistico americano. Dal punto di vista tecnico, la ripetitività anno dopo anno dei cinque segmenti rende interessante, se non proprio indicativa, la loro analisi. Se andate a leggere le dichiarazioni di queste ore dei vari allenatori, tutti parlano di tour de force (a parte magari Allegri e Fabregas, liberi da impegni continentali).

Hanno ragione. Prendiamo Chivu, forse il più tartassato dal calendario: stasera gioca a Roma in casa della capolista, martedì va a Bruxelles per una gara di Champions che occorre vincere (l’Inter deve riempire di punti il granaio europeo adesso, in vista di una seconda parte del girone tremenda). Sabato sarà al Maradona per lo scontro diretto con la capolista. Tre gare top in otto giorni prima di ricevere una Fiorentina in brutte acque, dunque insidiosa, e soltanto allora respirare un po’ col trittico Verona-Kairat-Lazio a chiudere il periodo".