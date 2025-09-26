Comuzzo, U20 italiano più prezioso con Esposito: Yildiz nella top10 mondiale
Domani inizierà il mondiale under20 e Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica dei giovani della categoria con il valore di mercato più alto a livello mondiale. Dei giocatori della Fiorentina l'unico in classifica è Pietro Comuzzo. Il centrale classe 2005 si trova al 31° posto, primo degli italiani insieme al centravanti dell'Inter Pio Esposito, con una valore di 25 milioni di Euro.
Nella top10, guidata ovviamente da Lamine Yamal (200 milioni di valore), c'è anche un calciatore militante nel campionato di Serie A. Si tratta del classe 2005 della Juventus Kenan Yildiz, decimo con un valore di mercato pari a 50 milioni. di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa:
