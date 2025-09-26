Lecce, Sticchi Damiani presenta il nuovo centro sportivo: "Dedicato a Graziano Fiorita"

vedi letture

A margine della presentazione del nuovo centro sportivo del Lecce a Martignano il presidente dei giallorossi Saverio Sticchi Damiani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei media presenti. Queste le sue parole come riportate da Tuttomercatoweb.com: "Abbiamo avuto questa visione da sempre, rafforzata da quando è tornato Corvino. Oltre ai risultati sportivi e di bilanci,o volevamo un centro sportivo di proprietà. Oggi è un primo passo, il progetto è importante da 16 ettari. Questo progetto è figlio di una gestione societaria attenta, abbiamo messo da parte un tesoretto investito in questa occasione di crescita. Il centro sportivo di proprietà sviluppa la crescita del club e la qualità degli allenamenti. Abbiamo rifatto un terreno di gioco in tempi record, c’è il secondo terreno con lavori avanzati e a dicembre sarà pronto. In questa struttura c’è la palestra della prima squadra, ma ci sono anche spogliatoio, uffici, sala riunioni: qui si vive la quotidianità. Ringrazio tutti i protagonisti di questa avventura incredibile, i miei soci da 10 anni hanno sposato un sogno, la possibilità di vivere quello che stiamo vivendo. Ci siamo arrivati con l'impegno di tutti i soci e i dirigenti. Ringrazio il dg Mercadante e l’architetto Toscano che hanno fatto gli straordinari, i lavori sono iniziati a gennaio 2025, sono un esempio di connubio vincente fra privato e PA. Ringrazio il sindaco di Martignano, Luigino Sergio, che ha capito l’opportunità per il territorio e la provincia salentina".

Continua Sticchi Damiani: "Questo è frutto di un lavoro durissimo, una gestione felice in questi anni, grazie a operazioni di buona gestione del club. È qualcosa che va valorizzato. Per arrivare a questo punto c’è stato il grande contributo dell’area tecnica, operazioni brillanti che hanno permesso di centrare risultati sportivi ed economici, creando un tesoretto investito nel centro sportivo. Ci sta che i soci possano pensare a se stessi a un certo punto, noi invece che pensare a noi stessi abbiamo ripensato al club investendo in questa struttura. Questo centro sportivo, in questo 25% che presentiamo oggi, cerca di tenere bene in mente la storia del Lecce. Se oggi siamo qui è per tutti i calciatori, dirigenti, proprietari che si sono susseguiti negli oltre 100 anni di storia. Questo club non è mai fallito, a differenza di club anche blasonati. Volevamo onorare chi ha fatto la storia di questo club, quindi nei locali ci saranno richiami a chi ha fatto la storia ultracentenaria di questo club. In questa storia c’è anche la scomparsa di Graziano Fiorita (il fisioterapista del Lecce tragicamente scomparso lo scorso aprile, ndr), capitolo recente e doloroso. Questo primo campo di proprietà della storia del Lecce è dedicato a Graziano".