De Gea il portiere più pagato della Serie A con 3 milioni netti: dietro Meret e Svilar

De Gea il portiere più pagato della Serie A con 3 milioni netti: dietro Meret e SvilarFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Ieri alle 23:20News
di Redazione FV

Il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica dei portieri con lo stipendio più alto in Serie A. In questa speciale graduatoria al primo posto c'è l'estremo difensore della Fiorentina, fresco di rinnovo di contratto fino al 2028, David De Gea. L'ex Manchester United percepisce dai viola un ingaggio da 3 milioni netti a stagione, circa 5,6 lordi. Dietro allo spagnolo ci sono Meret e Svilar, entrambi con uno stipendio lordo di 4,6 milioni di Euro annui.

Curioso come nella top10 ci siano anche i due portieri di riserva di Napoli e Roma. Milinkovic Savic si trova in settima posizione (3,2 milioni di Euro lordi) e Gollini in nona (2,9 milioni lordi). Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la top10 completa: 