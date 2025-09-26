De Gea il portiere più pagato della Serie A con 3 milioni netti: dietro Meret e Svilar
FirenzeViola.it
Il portale Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica dei portieri con lo stipendio più alto in Serie A. In questa speciale graduatoria al primo posto c'è l'estremo difensore della Fiorentina, fresco di rinnovo di contratto fino al 2028, David De Gea. L'ex Manchester United percepisce dai viola un ingaggio da 3 milioni netti a stagione, circa 5,6 lordi. Dietro allo spagnolo ci sono Meret e Svilar, entrambi con uno stipendio lordo di 4,6 milioni di Euro annui.
Curioso come nella top10 ci siano anche i due portieri di riserva di Napoli e Roma. Milinkovic Savic si trova in settima posizione (3,2 milioni di Euro lordi) e Gollini in nona (2,9 milioni lordi). Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la top10 completa:
Pubblicità
News
Solo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Solo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86
Copertina
Luca CalamaiGud, ora o mai più. Pioli ha le sue colpe ma dove è l'orgoglio di questa squadra? Basta affidare il mercato ai procuratori
Lorenzo Di BenedettoDopo quasi tre mesi la Fiorentina ancora non esiste. Pioli ha il dovere di trovare la strada giusta: basta esperimenti, servono idee concrete. Un anno fa la svolta arrivò alla quinta giornata, adesso deve essere lo stesso. Con coraggio e senza paura
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com