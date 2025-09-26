Allegri può sorridere: Leao torna a disposizione per Milan-Napoli

Massimiliano Allegri può contare di nuovo su Rafael Leao: la notizia la dà il Corriere dello Sport. Il portoghese, out da metà agosto per via di un infortunio al polpaccio subito nella gara di Coppa Italia contro il Bari, è tornato ad allenarsi in gruppo a Milanello e sarà disponibile per la sfida di domenica contro il Napoli. Salvo sorprese, Rafa non partirà dal primo minuto, ma rappresenterà un’arma importante a gara in corso dopo diverse settimane di inattività.

Per quanto riguarda la formazione anti-Napoli, Allegri dovrebbe confermare in blocco l’undici che ha espugnato Udine, con un solo cambio: tra i pali tornerà Mike Maignan, assente nelle ultime uscite e pronto a riprendere il posto da titolare al posto di Terracciano. In difesa spazio ancora a Tomori, Gabbia e Pavlovic, mentre a centrocampo agiranno Modric, Rabiot e Fofana, con Saelemaekers ed Estupiñan sugli esterni. In attacco confermata la coppia formata da Santiago Gimenez, riferimento centrale, e Christian Pulisic, in grande forma con cinque gol nelle prime sei gare stagionali. Nkunku e Leao partiranno dalla panchina.