COMUZZO, Restiamo lassù. Facciamo sognare i tifosi

Ai canali ufficiali della Fiorentina, dopo la vittoria contro il Cagliari, ha preso la parola il difensore Pietro Comuzzo: "La vittoria era la cosa più importante. Come ci siamo riusciti passa in secondo piano, serviva la prestazione di squadra nonostante ciò che abbiamo passato. La vittoria va a Edo, è un animale in campo e non potevamo non fare come lui. Questa vittoria è tutta per lui".

Siete andati anche alla camera dopo il gol.

"Non è un caso che l'abbia fatto proprio Danilo il gol, è uno dei ragazzi che ha legato di più con Edo. È stata una soddisfazione massima".

Avete dato il massimo, ma si nota molto anche il gruppo che state facendo.

"In campo diamo tutto, ma l'importante è proprio il gruppo e l'unione che si è creata, anche se c'era già prima. È quel che ci dà la spinta per fare meglio".

Nel primo tempo avete spinto molto.

"Abbiamo fatto un primo tempo positivo, con diverse occasioni e trovando il vantaggio. Nel secondo tempo ci siamo difesi ma l'abbiamo fatto da squadra, portando via questi tre punti che non dico ci facciano sognare, ma almeno rimanere lì".

Prosegue: "Ci sono anche gli avversari in campo. Va il merito anche a loro che hanno dato tutto fino in fondo, ma l'abbiamo portata a casa e questa è la cosa più importante".

Conclude: "Cerchiamo di restare lì, facciamo sognare tutti soprattutto per i nostri tifosi. Sono la cosa più bella di questo sport, sentirli cantare è sempre incredibile".