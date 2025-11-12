Como, la famiglia Borgonovo vieta il nome di Stefano ai tifosi: la curva risponde

La memoria di Stefano Borgonovo, attaccante scomparso nel 2013 a 49 anni dopo la battaglia contro la Sla, si è trovata nelle ultime ore al centro di una vicenda che ha riguardato l'ambiente comasco, squadra in cui il calciatore aveva militato. La famiglia dell'ex giocatore viola ha infatti inviato una diffida formale ai “Pesi Massimi”, storico gruppo del tifo organizzato del Como, chiedendo la cessazione, entro 60 giorni, dell'utilizzo del nome dell'attaccante per iniziative e manifestazioni a lui collegate. La famiglia, nel testo, ha inizialmente espresso apprezzamento per la lodevole iniziativa portata avanti nel tempo, per poi desiderare che il nome di Borgonovo venisse ricondotto sotto il diretto controllo degli eredi, revocando così il consenso verbale concesso in passato. Di lì a poco è arrivata la risposta dei "Pesi Massimi", che, con un comunicato hanno espresso sconcerto e indignazione per la decisione della famiglia Borgonovo, concludendo con la frase: "Potrete toglierci il suo nome, ma Stefano non ce lo toglierete mai". Ne scrive il quotidiano la Provincia.