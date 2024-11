COM-FIO, Viola a caccia del 5° clean sheet. Cutrone-Kean...

FirenzeViola.it

Domani alle 15 si gioca Como-Fiorentina, vediamo quali sono i numeri e le statistiche tra le due squadre, secondo quanto riporta Opta. Il Como ha vinto tre degli ultimi cinque incontri di Serie A contro la Fiorentina (1N, 1P), tuttavia, il successo più recente è un 3-2 datato 18 dicembre 1988. La Fiorentina ha vinto le ultime tre gare contro il Como tra Serie A e B e non ha mai registrato più successi consecutivi contro questa avversarie tra queste due competizioni. Il Como è rimasto imbattuto in ciascuna delle ultime sette gare casalinghe di Serie A contro la Fiorentina (3V, 4N); tra le avversarie affrontate più di 10 volte in casa nel torneo, la Viola è quella contro cui i lariani hanno perso di meno (solo due ko in 12 confronti).

La Fiorentina ha vinto tutte le ultime sei gare di campionato: solo una volta nella sua storia ha trovato il successo in più incontri di Serie A di fila nel corso di una singola stagione: otto, tra febbraio e aprile del 1960.

Nonostante il Como sia rimasto imbattuto in sei delle 12 gare di questo campionato (2V, 4N), è l'unica formazione che non ha tenuto la porta inviolata nel torneo in corso; solo due volte nelle 13 precedenti partecipazioni in Serie A i lariani non hanno registrato alcun clean sheet nelle prime 13 giornate: nel 1981/82 e nel 2002/03.

Dovesse tenere la porta inviolata contro il Como, la Fiorentina registrerebbe cinque clean sheet consecutivi fuori casa (i precedenti 4 tutti con David De Gea) per la seconda volta nella sua storia in Serie A, dopo esserci riuscita tra settembre e novembre 2007.

Solo la Lazio (21) ha ottenuto più punti della Fiorentina (18) contro avversarie attualmente nella metà bassa della classifica in questa Serie A; inoltre, solo l'Atalanta (22) ha realizzato più reti dei viola (19 come i biancocelesti) contro queste squadre nel torneo in corso.

Il Como è la squadra che ha tentato il maggior numero di conclusioni nel corso dell'ultimo quarto d"ora di gioco in questa Serie A (48), mentre la Fiorentina ne ha subiti solo 24, solo Napoli e Milan hanno fatto meglio in questo parziale di gara (23 a testa).

L'attaccante del Como ed ex viola, (4 gol in 30 partite di A) Patrick Cutrone, ha realizzato la seconda delle sue tre marcature multiple in Serie A proprio contro i viola, il 20 maggio 2018 con la maglia del Milan.

Moise Kean (a 49 partecipazioni a gol nei cinque grandi campionati europei) non ha segnato neanche una rete nelle sue ultime 11 presenze di Serie A contro avversarie neopromosse. Tuttavia, il centravanti viola è andato a segno in ciascuna delle ultime tre presenze nel torneo e solo una volta ha trovato il gol in quattro gare consecutive nei cinque grandi campionati europei: tra marzo e aprile 2019, con la Juventus.