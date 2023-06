COLONNESE, Ranieri meglio di Quarta. Hien farebbe bene

Fonte: Lady Radio

Francesco Colonnese, ex difensore, si è così espresso sulla Fiorentina: “Sicuramente mancano un centrale e un attaccante come priorità. Il primo serve veloce, concentrato e forte nell’uno contro uno. Igor mi sembra più da difesa a tre, non per una a quattro. Infatti nasce esterno e mostra varie lacune sulla linea. Così come Quarta. Meglio Ranieri, che alla fine è partito titolare a Praga. Milenkovic invece lo avevo segnalato a vari grandi club, ma si è involuto. Hien è un centrale aggressivo, ottimo per l’Atalanta che lo sta trattando. Ma sarebbe valido anche per la Fiorentina”.