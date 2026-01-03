Club saudita su Richardson, ma lui vuole il Nizza: prosegue la trattativa coi viola
Il Nizza sta spingendo per avere Amir Richardson dalla Fiorentina. Il giocatore si è schierato pubblicamente nell'intervista a L'Equipe della scorsa settimana, in cui ha ribadito con chiarezza di voler lasciare Firenze a gennaio per trasferisi in Costa Azzurra. I dialoghi tra i due club sono infatti iniziati e proseguono in questa direzione, nonostante in queste ore si sia mosso per il marocchino anche il NEOM SC, squadra saudita che avrebbe avanzato un'offerta alla Fiorentina ma che non incontra il gradimento del calciatore. Il classe 2002, aggiunge Fabrizio Romano, persiste nel volersi spostare in Francia e le trattative tra viola e Nizza continuano per far sì che tutto vada a buon fine.
🚨🇲🇦 Amir Richardson will leave Fiorentina and OGC Nice are pushing, as exclusively revealed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2026
Saudi side NEOM SC have also made an enquiry but Richardson’s clear preference is for OGC Nice.
Deal on. pic.twitter.com/QAfP1YOLTa
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati