CLASSIFICA A CONFRONTO, Viola a +2 dal 2023/24

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Classifiche a confronto dopo dieci giornate di Serie A. La Fiorentina al quarto successo di fila ne ha due in più rispetto alla scorsa stagione con Italiano in panchina. Il salto in avanti più importante lo fa l'Udinese con 9 punti in più, mentre il Milan è crollato a -7 così come la Juventus sta a -5. Di seguito il dato delle 20 squadre di Serie A.

Napoli 25 (+7 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 10 giornate)

Inter 21 (-4)

Atalanta 19 (=)

Fiorentina 19 (+2)

Lazio 19 (+3)

Juventus 18 (-5)

Udinese 16 (+9)

*Milan 14 (-7)

Torino 14 (+2)

Roma 13 (-1)

*Bologna 12 (-2)

Empoli 11 (+4)

Parma 9 (in Serie B)

Como 9 (in Serie B)

Hellas Verona 9 (+1)

Cagliari 9 (+3)

Monza 8 (-5)

Venezia 8 (in Serie B)

Lecce 8 (-5)

Genoa 6 (-5)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime nove giornate della Serie A 2023/24