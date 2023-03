CINQUINI, Viola in forma. Cabral? Si fa notare più di Jovic

Oreste Cinquini, ex dirigente viola, intervenuto ai microfoni di Radio Toscana, ha fatto il punto sulla situazione della Fiorentina: "In vista della partita di giovedì, la squadra viola partirà sicuramente con i favori del pronostico. Le ultime uscite in campionato e in coppa hanno testimoniato il grande stato di forma sia atletico sia psicologico dell'intero organico".

Sirigu? "Non mi sorprende, la sua carriera parla da sola. E' un portiere con la p maiuscola che per molti anni è stato al servizio della Nazionale. Il suo avvento ha sicuramente portato equilibrio e maturità all'interno dello spogliatoio, andando a sostituire un ormai sconsolato Gollini, che al suo arrivo si aspettava ben altro".

Sulla gara di ieri: "La bella vittoria di ieri non deve assolutamente far abbassare la guardia agli uomini di Italiano perchè la Cremonese rimane comunque la squadra che è riuscita ad eliminare dalla Coppa Italia squadre blasonate come Roma e Napoli".

Cabral? "Si è meritato il posto da titolare grazie ai tanti gol delle ultime uscite. Rispetto a Jovic si fa notare molto di più anche in fase di non possesso".

Brekalo? "Gli acquisti del mercato di gennaio sono sempre un punto interrogativo ma se è stato preso a titolo definitivo vuol dire che, sia la società sia Italiano ci credono fortemente e sarà una pedina importante per il finale di stagione e per il futuro viola".