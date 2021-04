CINQUINI, Antognoni un fratello. Koko non si discute

Lo storico dirigente Oreste Cinquini ha parlato poco fa in occasione del compleanno del suo grande amico Giancarlo Antognoni, ricordando i tempi in cui con l'ex numero dieci viola lavoravano insieme come dirigenti della Fiorentina:" Giancarlo per me è un fratello, un giocatore formidabile che ha ottenuto meno di quello che poteva per la sua scelta d’amore per Firenze. Fuori dal campo ha seminato gentilezza e professionalità, che gli riconosceranno sempre tutti, grande calciatore e grande uomo. I cinque anni passati insieme sono stati fortunati ma siamo stati bravi, eravamo d'accordo su quasi tutto. Poi c'è stato il crollo di Cecchi Gori, da lì le nostre strade si sono divise".

Cinquini si è espresso anche sulle recenti dichiarazioni di Commisso a proposito di nuovi investitori americani nel calcio italiano: “Anche io sono sorpreso di questo interesse degli americani, il calcio italiano si dimostra molto appetibile. Non so se le difficoltà sulle infrastrutture faranno desistere gli investitori stranieri, fatto sta che il problema c’è, come si vede anche dalle difficoltà di Commisso con stadio e centro sportivo; ci vuole anche la collaborazione delle istituzioni italiane. E’ chiaro che il calcio italiano ha bisogno di stadi nuovi e polifunzionali, speriamo che questa situazione si sblocchi”.

Infine Cinquini ha parlato anche della situazione di Kokorin, col quale ha lavorato ai tempi della nazionale russa: “Io ne avevo parlato anche con Prandelli e Pradè: per me il giocatore c’è, ha una qualità indiscutibile, ha giocato più di 100 partite (tra club e nazionale) a livello internazionale. Sta trovando difficoltà nel confrontarsi con un paese straniero molto diverso, non parla la lingua e parla poco inglese. Ha cambiato molto ed adesso c’è anche un cambio tecnico in panchina che non lo aiuta, ma è un ragazzo di 30 anni e credo e spero che possa dare un suo contributo. Certo che a gennaio è sempre difficile pescare, se guardiamo anche la situazione di Mandzukic al Milan”