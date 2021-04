COMMISSO, In Italia club trattati in modo diverso

Rocco Commisso è tornato a parlare e lo ha fatto su Next Tv. In un’intervista rilasciata al portale americano, il presidente viola ha parlato dei suoi primi due anni nel calcio italiano e dell’acquisizione dei diritti televisivi della Serie A da parte del broadcaster americano ViacomCBS Sports, trattativa nella quale Commisso ha rivestito un ruolo fondamentale: “Sono un tipo duro in molte cose - ha detto il presidente - il mio impegno nel calcio non è finalizzato a fare soldi, voglio solo restituire ad uno sport che mi ha dato tanto qualcosa ed aiutare anche la mia Italia. L’accordo tra Serie A e CBS? Penso sia un accordo importante; in Italia alcune squadre hanno un trattamento, televisivamente parlando, preferenziale. Non sempre, ma spesso l’ultima partita del turno è quella più importante, ma si gioca dal venerdì alla domenica".

Infine, Commisso ha parlato anche del sempre più alto numero di proprietà americane che rilevano club italiani: “Penso che ci saranno altre vendite di club italiani nei prossimi 12 mesi. Non so per certo se saranno imprenditori americani, ma il fatto che ci siano già cinque proprietari americani dimostra che stanno cambiando le cose. Portiamo un nuovo modo di vedere le cose, ad alcune persone non piace, e diamo una grande spinta per migliorare le infrastrutture”.