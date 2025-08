Christensen sullo Sturm Graz: "Volevo solo giocare. De Gea? Una leggenda"

Oliver Christensen, passato in prestito allo Sturm Graz per sei mesi, ha parlato ai canali ufficiali del club della sua nuova esperienza in Austria: "La mia priorità era trovare una squadra dover poter giocare molto, anche se non è mai bello dover sostituire un collega infortunato. Voglio solo aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Quando scendo in campo sento che dentro di me cambi qualcosa, perché voglio vincere a tutti i costi.

Se qualcosa non va, posso scatenarmi un po'. De Gea? Per i portieri della mia generazione è una leggenda, ha avuto una carriera incredibile trascorrendo dodici anni al Manchester United. Sono stato felice di potermi allenare al suo fianco per sei mesi".