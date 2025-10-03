Christensen, gloria con lo Sturm Graz. Acclamato da curva e compagni
FirenzeViola.it
Buona la... seconda per Oliver Christensen con la nuova maglia dello Sturm Graz. Il portiere di proprietà della Fiorentina, passato in prestito al club austriaco ad agosto per cinque mesi, dopo le papere che avevano condannato i suoi all'esordio in Europa League, ieri sera si è rifatto con alcune parate importanti nella vittoria 2-1 contro i Rangers di Glasgow.
Una prestazione che ha reso l'estremo difensore l'idolo di casa, tanto da essere acclamato dalla Curva e dai compagni al termine della gara, come mostra un video pubblicato sui social dallo stesso Sturm Graz. Tanti anche i commenti entusiasti dei tifosi che si sono esaltati e hanno celebrato Christensen "che ha imparato dagli errori della prima partita in Europa".
Pubblicità
News
Fiorentina, i 10 problemi. Da Kean che non segna agli errori della difesa. Ma Pioli è uno dei pochi allenatori in grado di risolverlidi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Fiorentina, i 10 problemi. Da Kean che non segna agli errori della difesa. Ma Pioli è uno dei pochi allenatori in grado di risolverli
Copertina
FirenzeViolaLa vittoria e poco altro, l’Europa restituisce un paio di conferme e più di un problema da risolvere (in fretta)
Luca CalamaiBene la vittoria ma la Fiorentina è ancora malata. Prezioso il gol di Piccoli, Dzeko non convince, Gud irritante. Ndour un titolare, De Gea che parate. E ora una Roma avvelenata
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com