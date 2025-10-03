Christensen, gloria con lo Sturm Graz. Acclamato da curva e compagni

Buona la... seconda per Oliver Christensen con la nuova maglia dello Sturm Graz. Il portiere di proprietà della Fiorentina, passato in prestito al club austriaco ad agosto per cinque mesi, dopo le papere che avevano condannato i suoi all'esordio in Europa League, ieri sera si è rifatto con alcune parate importanti nella vittoria 2-1 contro i Rangers di Glasgow.

Una prestazione che ha reso l'estremo difensore l'idolo di casa, tanto da essere acclamato dalla Curva e dai compagni al termine della gara, come mostra un video pubblicato sui social dallo stesso Sturm Graz. Tanti anche i commenti entusiasti dei tifosi che si sono esaltati e hanno celebrato Christensen "che ha imparato dagli errori della prima partita in Europa".