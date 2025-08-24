Chivu: "Ha ragione Allegri, Napoli favorito per titolo. Inter cantiere aperto ma siamo pronti"

(ANSA) - MILANO, 24 AGO - "Ha ragione Allegri, chi vince lo scudetto rimane sempre favorito l'anno dopo. Lele è un amico, ma con quello che hanno speso e con la squadra che già avevano sono i favoriti": così il tecnico dell'Inter Cristian Chivu alla vigilia del match contro il Torino commenta le parole di Lele Oriali, team manager del Napoli, che dava i nerazzurri favoriti per il titolo. "Cosa temo dell'inizio stagione? Io non temo niente, noi non temiamo niente. Ovvio che non puoi controllare cosa può accadere durante la partita - spiega Chivu - ma quando sei onesto con quello che hai messo e con la preparazione che hai fatto, quando sei anche riuscito a metterti alle spalle il passato, non devi temere niente. La mentalità fa la differenza". (ANSA).

Inter cantiere aperto "Siamo un cantiere aperto, vogliamo migliorare la prestazione di questa squadra a livello individuale e collettivo. Siamo pronti per iniziare, non vediamo l'ora" dice ancora Chivu in conferenza "Abbiamo lavorato bene, la preparazione è stata breve ma intensa. Non abbiamo avuto tante difficoltà i ragazzi hanno lavorato sodo e si sono messi a disposizione per questo inizio di stagione". (ANSA).