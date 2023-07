CHISOLI, Italiano? Prevedo un grande futuro per lui

FirenzeViola.it

Stefano Chisoli ex presidente dello Spezia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando anche della Fiorentina e di Italiano:



Italiano saprà fare il salto di qualità con la Fiorentina? E' il tecnico del futuro?

"Sicuramente. E' uno dei più bravi, poi dipende sempre dalla società, dal mercato. Per me farà sempre bene, è un grande lavoratore, prepara le partite e ha grande voglia. E poi è anche un grande intenditore, conosce tanti giocatori anche lui. Sarà un anno importante ma prevedo un grande futuro anche per lui".

Italiano era anche un papabile per la panchina del Napoli:

"Il Napoli però ha preso un allenatore molto forte che sa far giocare bene le sue squadre. A volte si sfiorano accordi, ma Italiano si trova bene a Firenze. In futuro chissà. Ad ADL piace lo spettacolo e Italiano è uno che ti fa divertire".