Chiellini fuori dal CdA della Juve, via anche l'Ad Scanavino

Oggi alle 20:20
di Redazione FV

Non c'è il nome di Giorgio Chiellini tra i nomi candidati per il CdA della Juventus. L'elenco dei nomi depositato da EXOR comprende:  1. Antonio Belloni(*); 2. Gianluca Ferrero; 3. Guido de Boer; 4. Damien Comolli; 5. Laura Cappiello; 6. Fioranna Vittoria Negri; 7. Kerstin Andrea Lutz; 8. Diva Moriani; 9. Diego Pistone mentre l'altro azionista Tether ha proposto  10. Francesco Garino; 11. Zachary Lyons.

Fuori dal CdA, formalmente dal 7 novembre, Maurizio Scanavino che dunque non sarà più amministratore delegato.