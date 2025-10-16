Chiellini fuori dal CdA della Juve, via anche l'Ad Scanavino
Non c'è il nome di Giorgio Chiellini tra i nomi candidati per il CdA della Juventus. L'elenco dei nomi depositato da EXOR comprende: 1. Antonio Belloni(*); 2. Gianluca Ferrero; 3. Guido de Boer; 4. Damien Comolli; 5. Laura Cappiello; 6. Fioranna Vittoria Negri; 7. Kerstin Andrea Lutz; 8. Diva Moriani; 9. Diego Pistone mentre l'altro azionista Tether ha proposto 10. Francesco Garino; 11. Zachary Lyons.
Fuori dal CdA, formalmente dal 7 novembre, Maurizio Scanavino che dunque non sarà più amministratore delegato.
