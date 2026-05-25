Un ex obiettivo viola da De Zerbi: il Tottenham è vicino a Senesi

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Era stato un oggetto del desiderio di tanti club, Fiorentina compresa, nei mercati precedenti. Adesso Maros Senesi è pronto a lasciare il Bournemouth a parametro zero e sembra vicino al Tottenham.Gli Spurs hanno raggiunto un accordo per assicurarsi uno dei difensori più continui e performanti della Premier League, superando una folta concorrenza. Secondo quanto riferito dal noto giornalista di mercato Matteo Moretto, il club del nord di Londra ha concluso con successo le trattative con Senesi, pronto a lasciare il Bournemouth.

Gli Spurs hanno offerto al ventinovenne centrale argentino un contratto a lungo termine, bruciando sul tempo sia il Liverpool che il Barça. Stando alle ultime indiscrezioni, l'operazione è ormai ai dettagli e Senesi andrà a percepire un ingaggio di circa 5 milioni di euro a stagione a Londra. L'acquisto dell'ex Bournemouth rappresenta un importante colpo per la retroguardia della squadra, soprattutto per l'esperienza internazionale del giocatore e la sua abilità nell'impostazione del gioco dal basso, caratteristiche che lo hanno reso uno dei pezzi pregiati del mercato degli svincolati.