Chi al posto di Sarri alla Lazio? Spunta il nome di Toppmoller
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Le parole di Maurizio Sarri dopo il derby lasciano poco spazio ad un futuro ancora alla Lazio nonostante il presidente Lotito ha ribadito che il tecnico era tornato con un triennale. Ma il club biancoleste guarda ovviamente avanti e tra i nomi dei papabili successori del tecnico valdarnese gazzetta.it inserisce quello di Dino Toppmoller. 45 anni, tedesco, figlio di Klaus Toppmöller, ha guidato dal 2023 a gennaio 2026 l'Eintracht Francoforte, portandolo anche a un ottimo 3° posto nella stagione 2024/25. In Italia è conosciuto per aver sfidato il Milan nella fase a gironi di Europa League con il piccolo Dudelange, in Lussemburgo, nel 2018-19.
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