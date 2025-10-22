Champions League, la Juve perde 1-0 a Madrid. Atalanta-Slavia Praga 0-0

Sono terminate le gare di Champions League anche per le due squadre italiane impegnate questa sera sera, ossia Juventus e Atalanta. I bianconeri hanno perso per 1-0 in trasferta contro il Real Madrid. Ha aperto e chiuso le marcature Jude Bellingham (57'). I bergamaschi hanno pareggiato per 0-0 in casa contro lo Slavia Praga.