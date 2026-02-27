Champions League: l'Atalanta pesca il Bayern Monaco di Kompany
Dopo i risultati dei playoff, a Nyon, sono state sorteggiate le partite degli ottavi di finale di Champions League. L'Atalanta di Palladino, unica italiana rimasta nella massima competizione europea, dopo aver ribaltato le sorti del proprio cammino con la rete al 97' su calcio di rigore di Samardzic ai danni di un tramortito Borussia Dortmund, volerà nuovamente in Germania in occasione degli ottavi di finale contro i rivali storici del BVB, il Bayern Monaco, una delle favorite alla vittoria finale della competizione. Di seguito tutti i sorteggi degli ottavi di Champions League:
Paris Saint-Germain - Chelsea
Galatasaray - Liverpool
Real Madrid - Manchester City
Atalanta - Bayern Monaco
Newcastle - Barcellona
Atletico Madrid - Tottenham
Bodo/Glimt - Sporting
Bayer Leverkusen - Arsenal
