Europa League: sarà derby italiano tra Bologna e Roma agli ottavi di finale
FirenzeViola.it
Dopo i sorteggi di Champions League, dove l'Atalanta ha pescato la corazzata tedesca del Bayern Monaco, si sono tenuti i sorteggi di Europa League. Qui si è concretizzata la possibilità di un derby italiano agli ottavi di finale tra Bologna e Roma. La squadra di Italiano dopo aver battuto il Brann in un doppio 1-0 tra andata e ritorno troverà l'esperto Gasperini, già campione della competizione nella stagione 2023-24 alla guida dell'Atalanta. Questi tutti i sorteggi dell'Europa League:
Ferencvaros - Braga
Panathinaikos - Real Betis
Genk - Friburgo
Celta Vigo - Lione
Stoccarda - Porto
Nottingham Forest - Midtjylland
Bologna - Roma
Lille - Aston Villa
Pubblicità
News
Soffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Ora evitiamo lo Strasburgo. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Keandi Luca Calamai
Le più lette
1 Soffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Ora evitiamo lo Strasburgo. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Kean
Copertina
RFVOrsi: "Ko di ieri specchio dell'intera stagione. De Gea incommentabile. Dodo? Peggior partita in viola"
Lorenzo Di BenedettoLa luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A
Angelo GiorgettiFiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro lo Jagiellonia e testa a Udine
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com