Europa League: sarà derby italiano tra Bologna e Roma agli ottavi di finale

Dopo i sorteggi di Champions League, dove l'Atalanta ha pescato la corazzata tedesca del Bayern Monaco, si sono tenuti i sorteggi di Europa League. Qui si è concretizzata la possibilità di un derby italiano agli ottavi di finale tra Bologna e Roma. La squadra di Italiano dopo aver battuto il Brann in un doppio 1-0 tra andata e ritorno troverà l'esperto Gasperini, già campione della competizione nella stagione 2023-24 alla guida dell'Atalanta. Questi tutti i sorteggi dell'Europa League:

Ferencvaros - Braga

Panathinaikos - Real Betis

Genk - Friburgo

Celta Vigo - Lione

Stoccarda - Porto

Nottingham Forest - Midtjylland

Bologna - Roma

Lille - Aston Villa