Conference League, i verdetti dei playoff: Crystal Palace avanti, clamoroso a Losanna
La serata di Conference League ha consegnato i suoi verdetti sulle squadre che accedono agli ottavi di finale della competizione. Oltre alla Fiorentina, missione riuscita per il Crystal Palace (seppur faticando un po' contro il Zrinjski), l'AZ Alkmaar e anche per il Lech Poznan. Va a casa invece il Losanna che aveva chiuso la fase a gironi con la vittoria contro la Fiorentina: gli svizzeri cadono in casa 2-1 contro il Sigma Olomouc e si vedono annullare per fuorigioco il gol del possibile pareggio allo scadere dopo aver festeggiato a lungo. Alla fine passano i cechi del Sigma Olomouc agli ottavi. Domani i sorteggi del prossimo turno (QUI tutti i dettagli). Questi i risultati finali dei playoff
Fiorentina-Jagiellonia 2-4 (Totale 5-4)
Celje-Drita 3-2 (Tot. 6-4)
Rijeka-Omonoia 3-1 (Tot. 4-1)
Samsunspor-Shkendija 4-0 (Tot. 5-0)
Losanna-Sigma Olomouc tempi supplementari
Crystal Palace-Zrinjski 2-0 (Tot. 3-1)
AZ Alkmaar-Noah 4-0 (Tot. 4-1)
Lech Poznan-KuPS Kuopio 1-0 (Tot. 3-0)
