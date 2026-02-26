Vanoli: "Persi giocatori per infortunio. Raccogliamo i cocci e pensiamo a Udine"

Ai canali ufficiali del club, Paolo Vanoli ha analizzato così la partita e il risultato contro lo Jagiellonia: "È successo quello che non volevo, perché abbiamo perso giocatori per infortunio. Una cosa che non volevo visto ciò che dovremo fare in campionato. Dobbiamo capire che in campo internazionale ogni partita è una storia a sé, non siamo stati bravi a capirlo ma per fortuna con il tempo siamo riusciti ad emergere".

Ora testa a Udine.



"Cerchiamo di far riposare il più possibile questi ragazzi anche perché l'Udinese è una squadra fisica. Dobbiamo raccogliere i cocci e metterli in tasca anche se a questi ragazzi era già successo all'inizio. In Europa c'è un altro approccio mentale, dobbiamo fare un passo per migliorare questo".