Vanoli: "Persi giocatori per infortunio. Raccogliamo i cocci e pensiamo a Udine"
FirenzeViola.it
Ai canali ufficiali del club, Paolo Vanoli ha analizzato così la partita e il risultato contro lo Jagiellonia: "È successo quello che non volevo, perché abbiamo perso giocatori per infortunio. Una cosa che non volevo visto ciò che dovremo fare in campionato. Dobbiamo capire che in campo internazionale ogni partita è una storia a sé, non siamo stati bravi a capirlo ma per fortuna con il tempo siamo riusciti ad emergere".
Ora testa a Udine.
"Cerchiamo di far riposare il più possibile questi ragazzi anche perché l'Udinese è una squadra fisica. Dobbiamo raccogliere i cocci e metterli in tasca anche se a questi ragazzi era già successo all'inizio. In Europa c'è un altro approccio mentale, dobbiamo fare un passo per migliorare questo".
Pubblicità
News
Soffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Ora evitiamo lo Strasburgo. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Keandi Luca Calamai
Le più lette
1 Soffrire e andare avanti in Conference: un segnale importante. Ora evitiamo lo Strasburgo. Fagioli insostituibile. Che delusione Comuzzo e i giovani. Perché penso a un futuro con Kean
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Jagiellonia 2-4, le pagelle: Fagioli e Kean, poi il nulla. Comuzzo il peggiore
Dagli inviatiSiemieniec (Jagiellonia): "Abbiamo comunque fatto la storia. La Fiorentina merita grandi palcoscenici"
Dagli inviatiVanoli (sala stampa): "Stasera due passi indietro. Che rabbia gli infortuni. Serve positività"
Lorenzo Di BenedettoLa luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A
Angelo GiorgettiFiorentina consapevole, ma rischi evitabili. Cambi in ritardo, la nuova solidità mentale è servita nel finale. Ranieri che salvataggio: il migliore insieme a Kean e Fagioli (a parte uno svarione). Ora calcoli contro lo Jagiellonia e testa a Udine
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com